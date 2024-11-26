Регулятор ЄС розкритикував президентку Єврокомісії через відпустку в домі прем'єра Греції

Європейський омбудсмен розкритикував президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн через її безкоштовну літню відпустку в будинку прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса на Криті.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Відпочинок фон дер Ляєн на сонячному середземноморському острові в гостях у грецького прем'єра у 2023 році викликав критику з боку колишньої євродепутатки Софі Ін'т Вельд, яка запросила доступ до документів про цю поїздку у Єврокомісії, а згодом подала скаргу до омбудсмена з цього питання.

Ін'т Вельд зазначила, що виконавча влада ЄС "демонстративно мовчала" про численні чутливі політичні питання, пов'язані з Грецією, в тому числі про протидію мігрантам, розслідування трагедії човна з мігрантами, скандал зі шпигунським програмним забезпеченням, спрямованим проти політиків і журналістів у країні, а також про підрив грецьким урядом незалежних наглядових органів.

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Офіс Європейського омбудсмена оприлюднив свої висновки 25 листопада пізно ввечері.

"Омбудсмен закрив справу, вирішивши, що те, як Комісія розглядала запит на публічний доступ, включаючи затримку із заявою про те, що документів не існує, є неналежним адмініструванням", – заявила Європейський омбудсмен Емілі О'Рейлі.

Згідно з пресрелізом офісу омбудсмена, О'Рейлі "також вважає особливо прикрою затримку з боку кабінету президента Комісії у наданні відповіді на внутрішні консультації".

За словами О'Рейлі, "незрозуміла" і незаконна річна затримка з відповіддю на скарги з боку Комісії є зловживанням службовим становищем.

Також влітку минулого року прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса розкритикували за відпочинок у Марокко в розпал формування коаліції.