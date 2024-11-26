Регулятор ЕС раскритиковал президента Еврокомиссии из-за отпуска в доме премьера Греции

Европейский омбудсмен раскритиковал президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен из-за ее бесплатного летнего отпуска в доме премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса на Крите.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Отдых фон дер Ляйен на солнечном средиземноморском острове в гостях у греческого премьера в 2023 году вызвал критику со стороны бывшего евродепутата Софи Ин'т Вельд, которая запросила доступ к документам об этой поездке в Еврокомиссии, а затем подала жалобу к омбудсмену по этому вопросу.

Ин'т Вельд отметила, что исполнительная власть ЕС "демонстративно молчала" о многочисленных чувствительных политических вопросах, связанных с Грецией, в том числе о противодействии мигрантам, расследовании трагедии лодки с мигрантами, скандале со шпионским программным обеспечением, направленным против политиков и журналистов в стране, а также о подрыве греческим правительством независимых надзорных органов.

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Офис Европейского омбудсмена обнародовал свои выводы 25 ноября поздно вечером.

"Омбудсмен закрыл дело, решив, что то, как Комиссия рассматривала запрос на публичный доступ, включая задержку с заявлением о том, что документов не существует, является ненадлежащим администрированием", – заявила Европейский омбудсмен Эмили О'Рейли.

Согласно пресс-релизу офиса омбудсмена, О'Рейли "также считает особенно досадной задержку со стороны кабинета президента Комиссии в предоставлении ответа на внутренние консультации".

По словам О'Рейли, "необъяснимая" и незаконная годичная задержка с ответом на жалобы со стороны Комиссии является злоупотреблением служебным положением.

Также летом прошлого года премьер-министра Испании Педро Санчеса раскритиковали за отдых в Марокко в разгар формирования коалиции.