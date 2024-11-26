Регулятор ЕС раскритиковал президента Еврокомиссии из-за отпуска в доме премьера Греции
Европейский омбудсмен раскритиковал президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен из-за ее бесплатного летнего отпуска в доме премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса на Крите.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.
Отдых фон дер Ляйен на солнечном средиземноморском острове в гостях у греческого премьера в 2023 году вызвал критику со стороны бывшего евродепутата Софи Ин'т Вельд, которая запросила доступ к документам об этой поездке в Еврокомиссии, а затем подала жалобу к омбудсмену по этому вопросу.
Ин'т Вельд отметила, что исполнительная власть ЕС "демонстративно молчала" о многочисленных чувствительных политических вопросах, связанных с Грецией, в том числе о противодействии мигрантам, расследовании трагедии лодки с мигрантами, скандале со шпионским программным обеспечением, направленным против политиков и журналистов в стране, а также о подрыве греческим правительством независимых надзорных органов.
Офис Европейского омбудсмена обнародовал свои выводы 25 ноября поздно вечером.
"Омбудсмен закрыл дело, решив, что то, как Комиссия рассматривала запрос на публичный доступ, включая задержку с заявлением о том, что документов не существует, является ненадлежащим администрированием", – заявила Европейский омбудсмен Эмили О'Рейли.
Согласно пресс-релизу офиса омбудсмена, О'Рейли "также считает особенно досадной задержку со стороны кабинета президента Комиссии в предоставлении ответа на внутренние консультации".
По словам О'Рейли, "необъяснимая" и незаконная годичная задержка с ответом на жалобы со стороны Комиссии является злоупотреблением служебным положением.
Также летом прошлого года премьер-министра Испании Педро Санчеса раскритиковали за отдых в Марокко в разгар формирования коалиции.