Президентку Єврокомісії критикують за спільний відпочинок з прем’єром Греції

Президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн розкритикували за те, що вона поїхала на відпочинок до прем’єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса на острів Крит.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Telegraph.

Фон дер Ляєн разом із чоловіком провели три дні на Криті разом із Міцотакісом та його дружиною.

Грецький прем’єр разом із дружиною приймали гостей у своєму літньому будинку в доісторичному місті Акротирі.

У неділю президентка Єврокомісії відвідала Археологічний музей міста Ханья.

Пізніше Міцотакіс провів для фон дер Ляєн екскурсію на катері узбережжям Сфакії.

Критики президентки Єврокомісії вважають, що ця мінівідпустка може вплинути на ставлення Брюсселя до Афін, які перебувають під пильною увагою у зв'язку зі шпигунським скандалом, загибеллю мігрантів на човнах і звинуваченнями в незаконній депортації шукачів притулку.

Депутатка Європарламенту від Нідерландів Софі ін'т Велд стверджує, що Єврокомісія вже "демонстративно мовчить" про корабельну аварію, в якій загинули мігранти, шпигунське програмне забезпечення "Пегас", націлене на політичних опонентів керівної партії "Нова демократія", а також про нерозкрите вбивство журналіста.

"Було б доречно, якби президент фон дер Ляєн взяла самовідвід, коли питання, що стосуються Греції та її уряду, обговорюються в Європейській комісії", – сказала вона.

У відповідь на критику речниця Єврокомісії заявила: "Це була приватна подорож, яка повністю відповідала рекомендаціям Комісії".

Співрозмовники видання спростували заяви про те, що Брюссель мовчав про пов’язані з Грецією скандали.

Раніше прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса розкритикували за відпочинок у Марокко в розпал формування коаліції.

А в липні король Нідерландів Віллем-Александр був змушений перервати відпустку через відставку прем'єр-міністра Марка Рютте.