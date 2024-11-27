В Албании суд освободил из-под ареста лидера оппозиции на фоне протестов

В Албании лидер оппозиции Сали Бериша был освобожден из-под домашнего ареста по решению суда в среду, в то время как он ожидает суда по обвинениям в коррупции.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

80-летний Бериша находится под арестом с декабря 2023 года, а в сентябре прокуратура выдвинула ему обвинения в использовании влияния во время первого срока на посту премьер-министра в 2005-2009 годах, чтобы помочь своему зятю выиграть выгодный строительный контракт.

Бериша, который является лидером оппозиционной Демократической партии, отрицает обвинения и говорит, что они являются частью политической вендетты против него со стороны правящей партии.

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Его домашний арест вызвал регулярные антиправительственные протесты, в том числе во вторник, когда полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона сотен протестующих, которые заблокировали главные дороги в столице Тиране.

"Суд постановил отменить меру пресечения в виде домашнего ареста для подсудимого Сали Бериши", – сообщила Эльза Лита, пресс-секретарь Специального суда по вопросам коррупции и организованной преступности.

Бериша был президентом с 1992 по 1997 год, сразу после падения коммунизма в Албании, а затем был премьер-министром с 2005 по 2013 год.

В 2021 году США запретили Берише въезд в страну, заявив, что он был причастен к "коррупционным действиям", включая незаконное присвоение государственных средств и использование своей власти для обогащения родственников.

Лидеры двух крупнейших оппозиционных партий Албании – Сали Бериша из Демократической партии и Илир Мета из Партии свободы – обвиняются в коррупционных преступлениях. Оба отрицают обвинения и утверждают, что их организовал премьер Эди Рама.

Сам Рама заявляет, что обвинения не являются политически мотивированными, и обвиняет оппозицию в попытке захватить власть с помощью насилия.

После того, как в октябре антиправительственные протесты приобрели насильственный характер, Европейский Союз и США призвали албанскую оппозицию возобновить диалог с правительством и отказаться от насилия, чтобы реализовать евроинтеграционные стремления.