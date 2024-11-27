Косово побудує завод з виробництва боєприпасів і лабораторію безпілотників

Частково визнане Косово планує побудувати свій перший державний завод з виробництва боєприпасів і лабораторію з розробки безпілотників, щоб підтримати оборонну промисловість країни.

Про це заявив прем'єр-міністр Косова Альбін Курті в середу на засіданні кабінету міністрів, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Курті повідомив про плани сформувати міжвідомчу комісію для нагляду за будівництвом заводу і лабораторії і наголосив на необхідності самодостатньої оборонної промисловості для підтримки значного нарощування виробництва озброєнь і військової техніки через зростаючу напруженість у відносинах з Сербією.

Курті неодноразово заявляв, що його країна повинна бути готовою протистояти будь-якій загрозі з боку сусідньої Сербії, яка досі вважає Косово частиною своєї території.

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За словами Курті, армія, "яка була озброєна за такий короткий час, як наша, повинна забезпечити і гарантувати повну оперативну спроможність і загальну стійкість".

Еджуп Македончі, міністр оборони, заявив, що очолить комісію, і сказав, що вони отримали техніко-економічне обґрунтування від державних виробників Туреччини і завершують роботу над проєктом.

Він сказав, що з огляду на поточну ситуацію з безпекою в Україні і на Близькому Сході, існує глобальна потреба в поповненні запасів боєприпасів і озброєнь.

НАТО все ще має сили з понад 4000 миротворців переважно в північній частині Косова, де за останні два роки спостерігається найгірша етнічна напруженість з часу проголошення незалежності від Сербії в 2008 році.

Косово має легкоозброєні збройні сили, але відколи Курті прийшов до влади у 2021 році, він збільшив оборонний бюджет, а в липні 2023 року Косово придбало партію турецьких безпілотників Bayraktar.

На початку цього року Державний департамент США схвалив продаж Косову протитанкових ракет Javelin на суму близько 75 млн доларів.

Оборонна політика Косова узгоджується з політикою НАТО і країна має на меті приєднатися до Альянсу, чотири члени якого досі не визнають Косово як державу.