Косово построит завод по производству боеприпасов и лабораторию беспилотников

Частично признанное Косово планирует построить свой первый государственный завод по производству боеприпасов и лабораторию по разработке беспилотников, чтобы поддержать оборонную промышленность страны.

Об этом заявил премьер-министр Косова Альбин Курти в среду на заседании кабинета министров, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Курти сообщил о планах сформировать межведомственную комиссию для надзора за строительством завода и лаборатории и отметил необходимость самодостаточной оборонной промышленности для поддержки значительного наращивания производства вооружений и военной техники из-за растущей напряженности в отношениях с Сербией.

Курти неоднократно заявлял, что его страна должна быть готова противостоять любой угрозе со стороны соседней Сербии, которая до сих пор считает Косово частью своей территории.

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По словам Курти, армия, "которая была вооружена за такое короткое время, как наша, должна обеспечить и гарантировать полную оперативную способность и общую устойчивость".

Министр обороны Эджуп Македончи заявил, что возглавит комиссию, и сказал, что они получили технико-экономическое обоснование от государственных производителей Турции и завершают работу над проектом.

Он сказал, что учитывая текущую ситуацию с безопасностью в Украине и на Ближнем Востоке, существует глобальная потребность в пополнении запасов боеприпасов и вооружений.

НАТО все еще имеет силы из более чем 4 тысяч миротворцев преимущественно в северной части Косова, где за последние два года наблюдается худшая этническая напряженность со времени провозглашения независимости от Сербии в 2008 году.

Косово имеет легковооруженные вооруженные силы, но с тех пор как Курти пришел к власти в 2021 году, он увеличил оборонный бюджет, а в июле 2023 года Косово приобрело партию турецких беспилотников Bayraktar.

В начале этого года Государственный департамент США одобрил продажу Косову противотанковых ракет Javelin на сумму около 75 млн долларов.

Оборонная политика Косова согласуется с политикой НАТО и страна ставит цель присоединиться к Альянсу, четыре члена которого до сих пор не признают Косово как государство.