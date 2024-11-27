Косово построит завод по производству боеприпасов и лабораторию беспилотников
Частично признанное Косово планирует построить свой первый государственный завод по производству боеприпасов и лабораторию по разработке беспилотников, чтобы поддержать оборонную промышленность страны.
Об этом заявил премьер-министр Косова Альбин Курти в среду на заседании кабинета министров, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
Курти сообщил о планах сформировать межведомственную комиссию для надзора за строительством завода и лаборатории и отметил необходимость самодостаточной оборонной промышленности для поддержки значительного наращивания производства вооружений и военной техники из-за растущей напряженности в отношениях с Сербией.
Курти неоднократно заявлял, что его страна должна быть готова противостоять любой угрозе со стороны соседней Сербии, которая до сих пор считает Косово частью своей территории.
По словам Курти, армия, "которая была вооружена за такое короткое время, как наша, должна обеспечить и гарантировать полную оперативную способность и общую устойчивость".
Министр обороны Эджуп Македончи заявил, что возглавит комиссию, и сказал, что они получили технико-экономическое обоснование от государственных производителей Турции и завершают работу над проектом.
Он сказал, что учитывая текущую ситуацию с безопасностью в Украине и на Ближнем Востоке, существует глобальная потребность в пополнении запасов боеприпасов и вооружений.
НАТО все еще имеет силы из более чем 4 тысяч миротворцев преимущественно в северной части Косова, где за последние два года наблюдается худшая этническая напряженность со времени провозглашения независимости от Сербии в 2008 году.
Косово имеет легковооруженные вооруженные силы, но с тех пор как Курти пришел к власти в 2021 году, он увеличил оборонный бюджет, а в июле 2023 года Косово приобрело партию турецких беспилотников Bayraktar.
В начале этого года Государственный департамент США одобрил продажу Косову противотанковых ракет Javelin на сумму около 75 млн долларов.
Оборонная политика Косова согласуется с политикой НАТО и страна ставит цель присоединиться к Альянсу, четыре члена которого до сих пор не признают Косово как государство.