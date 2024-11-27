У Фінляндії хочуть посилити умови отримання громадянства

Уряд Фінляндії хоче посилити умови отримання фінського громадянства.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Yle.

Пропозицію про внесення поправок до Закону про громадянство було відправлено на висновок експертів у середу, 27 листопада.

Якщо поправки ухвалять, то, наприклад, вчинення злочинів матиме ще більший вплив на отримання фінського паспорта.

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Крім того, надалі людина, яка живе на допомогу з безробіття або допомогу із забезпечення прожиткового мінімуму, більше не відповідатиме вимогам щодо достатнього доходу для отримання громадянства.

Мета влади полягає в тому, щоб дохід розглядався як доказ того, що заявник інтегрувався в суспільство.

Громадянство також буде простіше втратити в тих випадках, якщо людина, наприклад, скоїла злочин або надала неправдиву інформацію під час подання заяви на отримання фінського паспорта.

Нагадаємо, серед тих, хто минулого року отримав громадянство Фінляндії, найбільше було росіян.

Загалом 2023 року фінське громадянство отримали 13 тисяч осіб із 18 тисяч тих, хто подав відповідну заяву. Роком раніше заяви подали 13 тисяч осіб.

Найбільше заяв подавали громадяни Росії, Іраку, Сирії, Афганістану та Сомалі.