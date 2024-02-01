Громадянство Фінляндії минулого року найчастіше отримували росіяни

Серед тих, хто минулого року отримав громадянство Фінляндії, найбільше було росіян.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Yle з посиланням на статистику Міграційної служби країни.

За даними відомства, 1941 росіянин отримав фінське громадянство. Водночас 112 представників РФ отримали відмову в наданні громадянства.

Слідом за ним найчастіше фінські паспорти отримали громадяни Іраку (1557) та Сирії (844). Між тим 320 українців також стали громадянами Фінляндії.

Загалом 2023 року фінське громадянство отримали 13 тисяч осіб із 18 тисяч тих, хто подав відповідну заяву. Роком раніше заяви подали 13 тисяч осіб.

Найбільше заяв подавали громадяни Росії, Іраку, Сирії, Афганістану та Сомалі.

Раніше у Молдові Агентство державних послуг протягом 2022-2023 років зафіксувало приблизно 30 спроб отримати громадянство країни обманним шляхом, зокрема з боку двох російських мільйонерів.

Перед цим влада Молдови заявляла, що їй важко впоратися з різким збільшенням кількості заяв про надання громадянства від росіян.

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що її країна намагається захистити себе від ризиків дестабілізації з боку Росії, але вразливі місця все ще залишаються.

Санду нагадала, що очікує спроб РФ дестабілізувати ситуацію в країні навесні цього року, у розпал передвиборчої кампанії перед президентськими виборами.