В Финляндии хотят ужесточить условия получения гражданства

Правительство Финляндии хочет ужесточить условия получения гражданства страны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Yle.

Предложение о внесении поправок в Закон о гражданстве было отправлено на заключение экспертов в среду, 27 ноября.

Если поправки примут, то, например, совершение преступлений будет иметь еще большее влияние на получение финского паспорта.

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Кроме того, в дальнейшем человек, который живет на пособие по безработице или пособие по обеспечению прожиточного минимума, больше не будет отвечать требованиям относительно достаточного дохода для получения гражданства.

Цель властей состоит в том, чтобы доход рассматривался как доказательство того, что заявитель интегрировался в общество.

Гражданство также будет проще потерять в тех случаях, если человек, например, совершил преступление или предоставил ложную информацию при подаче заявления на получение финского паспорта.

Напомним, среди тех, кто в прошлом году получил гражданство Финляндии, больше всего было россиян.

Всего в 2023 году финское гражданство получили 13 тысяч человек из 18 тысяч тех, кто подал соответствующее заявление. Годом ранее заявления подали 13 тысяч человек.

Больше всего заявлений подавали граждане России, Ирака, Сирии, Афганистана и Сомали.