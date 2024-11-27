В Испании по меньшей мере три человека погибли при взрыве на заводе

Взрыв на заводе вблизи Аликанте, что на юго-востоке Испании, привел к гибели трех человек, семеро получили ранения.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает El Pais.

Взрыв промышленного котла на складе компании Industrias Climber, производителя полистирольных изделий, расположенного в Иби вблизи Аликанте, привел к обвалу крыши и части стен завода.

Несколько человек оказались под завалами, и местный Центр информации и координации по чрезвычайным ситуациям сообщает, что трое рабочих погибли, а семь человек с травмами различной степени тяжести получили медицинскую помощь. Провинциальный консорциум пожарных бригад Аликанте также сообщил, что они ищут пропавшего без вести человека.

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Взрыв произошел незадолго до 12 часов дня по неизвестным пока причинам. Муниципальные источники сообщают, что взорвался заводской котел.

Пожарные отметили, что, несмотря на то, что полистирол, на котором специализируется пострадавшая компания, является легковоспламеняющимся, пожара не произошло. Взрыв вызвал обвал стен и потолка, часть которых была выброшена наружу и попала на соседний склад, где зафиксирован лишь материальный ущерб.

Industrias Climber производит контейнеры, в основном для пищевой промышленности, а также упаковку для всех видов продукции, в том числе крупногабаритную, из вспененного полистирола. Предприятие расположено в промышленной зоне l'Alfaç в Иби, муниципалитете, который является мощным промышленным центром провинции Аликанте, хорошо известным своими фабриками по производству игрушек.

В начале ноября на нефтеперерабатывающем заводе на северо-западе Турции произошел взрыв, в результате которого по меньшей мере 12 работников получили легкие ранения.

В нидерландском городе Зандам перед этим произошел пожар на корабле, на котором находились около 300 искателей убежища.