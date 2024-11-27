Європейські країни накрили великий піратський стримінговий сервіс

Правоохоронні органи 10 країн Європи ліквідували один із найбільших у світі нелегальних сервісів онлайн-трансляцій, яким користувалися близько 22 мільйонів людей і який завдав мільйонні збитки правовласникам контенту.

Про це в середу, 27 листопада, повідомили Європол та Євроюст, пише "Європейська правда".

У Європолі зазначили, що розслідування проти нелегального стримінгового сервісу охопило 102 підозрюваних, 11 з яких були заарештовані за незаконне розповсюдження матеріалів в інтернеті – зокрема фільмів і серіалів.

Назву заблокованого сервісу правоохоронці не розкривають.

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Фігуранти пропонували піратські трансляції понад 2500 телевізійних каналів, зокрема спортивних, зробивши їх доступними "для понад 22 мільйонів користувачів по всьому світу без згоди власників авторських прав", йдеться в повідомленні.

Розслідування перевіряє, чи є ознаки інших злочинів, наприклад відмивання грошей та кіберзлочинності, додали в Європолі.

Своєю чергою Євроюст стверджує, що зловмисники завдали збитків правовласникам контенту в 10 мільярдів євро, а самі щомісяця отримували понад 250 мільйонів євро незаконного прибутку.

За оцінками британської організації MUSO, яка збирає дані про піратські сайти, у 2022 році на нелегальну трансляцію фільмів і телепрограм припало близько 215 мільярдів відвідувань сайтів.

Боротьба з піратством є також вимогою Європейського Союзу для країн-кандидатів, як-то Україна. Раніше в ЄС уже закликали Київ посилити заходи проти піратства й контрафакту.