Європейські країни накрили великий піратський стримінговий сервіс
Правоохоронні органи 10 країн Європи ліквідували один із найбільших у світі нелегальних сервісів онлайн-трансляцій, яким користувалися близько 22 мільйонів людей і який завдав мільйонні збитки правовласникам контенту.
Про це в середу, 27 листопада, повідомили Європол та Євроюст, пише "Європейська правда".
У Європолі зазначили, що розслідування проти нелегального стримінгового сервісу охопило 102 підозрюваних, 11 з яких були заарештовані за незаконне розповсюдження матеріалів в інтернеті – зокрема фільмів і серіалів.
Назву заблокованого сервісу правоохоронці не розкривають.
Фігуранти пропонували піратські трансляції понад 2500 телевізійних каналів, зокрема спортивних, зробивши їх доступними "для понад 22 мільйонів користувачів по всьому світу без згоди власників авторських прав", йдеться в повідомленні.
Розслідування перевіряє, чи є ознаки інших злочинів, наприклад відмивання грошей та кіберзлочинності, додали в Європолі.
Своєю чергою Євроюст стверджує, що зловмисники завдали збитків правовласникам контенту в 10 мільярдів євро, а самі щомісяця отримували понад 250 мільйонів євро незаконного прибутку.
За оцінками британської організації MUSO, яка збирає дані про піратські сайти, у 2022 році на нелегальну трансляцію фільмів і телепрограм припало близько 215 мільярдів відвідувань сайтів.
Боротьба з піратством є також вимогою Європейського Союзу для країн-кандидатів, як-то Україна. Раніше в ЄС уже закликали Київ посилити заходи проти піратства й контрафакту.