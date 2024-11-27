Европейские страны накрыли крупный пиратский стриминговый сервис

Правоохранительные органы 10 стран Европы ликвидировали один из крупнейших в мире нелегальных сервисов онлайн-трансляций, которым пользовались около 22 миллионов человек и который нанес миллионные убытки правообладателям контента.

Об этом в среду, 27 ноября, сообщили Европол и Евроюст, пишет "Европейская правда".

В Европоле отметили, что расследование против нелегального стримингового сервиса охватило 102 подозреваемых, 11 из которых были арестованы за незаконное распространение материалов в интернете – в частности фильмов и сериалов.

Название заблокированного сервиса правоохранители не раскрывают.

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Фигуранты предлагали пиратские трансляции более 2500 телевизионных каналов, в том числе спортивных, сделав их доступными "для более 22 миллионов пользователей по всему миру без согласия владельцев авторских прав", говорится в сообщении.

Расследование проверяет, есть ли признаки других преступлений, например отмывания денег и киберпреступности, добавили в Европоле.

В свою очередь Евроюст утверждает, что злоумышленники нанесли ущерб правообладателям контента в 10 миллиардов евро, а сами ежемесячно получали более 250 миллионов евро незаконной прибыли.

По оценкам британской организации MUSO, которая собирает данные о пиратских сайтах, в 2022 году на нелегальную трансляцию фильмов и телепрограмм пришлось около 215 миллиардов посещений сайтов.

Борьба с пиратством является также требованием Европейского Союза для стран-кандидатов, таких как Украина. Ранее в ЕС уже призывали Киев усилить меры против пиратства и контрафакта.