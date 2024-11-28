ЗМІ: Польща не хоче організовувати у себе саміт ЄС під час головування у Раді Євросоюзу

Під час польського головування в Європейському Союзі неформального саміту лідерів ЄС у країні не буде.

Про це стало відомо RMF FM від дипломата ЄС, передає "Європейська правда".

Таку зустріч, яка буде присвячена питанням безпеки, організовує 3 лютого в Бельгії новий голова Європейської Ради Антоніу Кошта.

Той факт, що Варшава не боролася за організацію саміту в країні, тим більше дивує, оскільки безпека є одним з ключових пріоритетів польського головування, яке розпочнеться 1 січня, йдеться у публікації.

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"Польща не хотіла організовувати неформальний саміт у себе вдома", – заявив високопоставлений дипломат ЄС. Це обговорювалося з прем'єр-міністром Дональдом Туском, який не мав заперечень, додав він.

Досі країни, що головують в ЄС протягом шести місяців, намагалися організувати один неформальний саміт у себе вдома. Це величезний престиж, можливість вплинути на дискусії та показати країну.

З польського боку можна почути, що "насправді не має значення, де проводити такий саміт."

"Ми не перше головування, яке не проводить неформальний саміт ЄС. Це не є постійним пунктом у календарі", – сказали кореспондентці радіостанції представники Польщі.

Варто зазначити, що нинішнє угорське головування організувало саміт. Він пройшов у Будапешті на полях саміту політичної спільноти.

Данія, яка перебере головування одразу після Польщі, вже оголосила, що організує такий неформальний саміт у себе вдома.

Від самого початку над польським головуванням висів Закон про компетенцію, який відводить президенту певну роль.

Президент Анджей Дуда вже закликав організувати два саміти ЄС під час польського головування в травні. Уряд Дональда Туска може бути стурбований тим, що Дуда може "вдертися" на таку зустріч, щоб використати її в іміджевих цілях, зазначено в публікації.

Антоніу Кошта скористався відсутністю ініціативи з польського боку, щоб запропонувати неформальний саміт у Бельгії, під час якого він буде господарем. Зустріч відбудеться 3 лютого (ймовірно, у Льовені), саме під польським головуванням. Щоб відрізнити її від саміту лідерів ЄС, організованого в країні, яка головує, Кошта назвав цей захід "семінаром".

Саміт з меншою кількістю дипломатів і журналістів і без формальних висновків має на меті дозволити лідерам вести більш вільну дискусію. На практиці, однак, він не буде суттєво відрізнятися від неформального саміту в країні, що головує.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський сподівається на подальший позитивний розвиток відносин із Польщею з початком головування сусідньої країни в ЄС.