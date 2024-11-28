СМИ: Польша не хочет организовывать у себя саммит ЕС во время председательства в Совете Евросоюза

Во время польского председательства в Европейском Союзе неформального саммита лидеров ЕС в стране не будет.

Об этом стало известно RMF FM от дипломата ЕС, передает "Европейская правда".

Такую встречу, которая будет посвящена вопросам безопасности, организует 3 февраля в Бельгии новый председатель Европейского Совета Антониу Кошта.

Тот факт, что Варшава не боролась за организацию саммита в стране, тем более удивляет, поскольку безопасность является одним из главных приоритетов польского председательства, которое начнется 1 января, говорится в публикации.

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"Польша не хотела организовывать неформальный саммит у себя дома", – заявил высокопоставленный дипломат ЕС. Это обсуждалось с премьер-министром Дональдом Туском, который не имел возражений, добавил он.

До сих пор страны, председательствующие в ЕС в течение шести месяцев, пытались организовать один неформальный саммит у себя дома. Это огромный престиж, возможность повлиять на дискуссии и показать страну.

С польской стороны можно услышать, что "на самом деле не имеет значения, где проводить такой саммит."

"Мы не первое председательство, которое не проводит неформальный саммит ЕС. Это не является постоянным пунктом в календаре", – сказали корреспонденту радиостанции представители Польши.

Стоит отметить, что нынешнее венгерское председательство организовало саммит. Он прошел в Будапеште на полях саммита политического сообщества.

Дания, которая примет председательство сразу после Польши, уже объявила, что организует такой неформальный саммит у себя дома.

С самого начала над польским председательством висел Закон о компетенции, который отводит президенту определенную роль. Президент Анджей Дуда уже призвал организовать два саммита ЕС во время польского председательства в мае.

Правительство Дональда Туска может быть обеспокоено тем, что Дуда может "ворваться" на такую встречу, чтобы использовать ее в имиджевых целях, отмечено в публикации.

Антониу Кошта воспользовался отсутствием инициативы с польской стороны, чтобы предложить неформальный саммит в Бельгии, во время которого он будет хозяином. Встреча состоится 3 февраля (вероятно, в Левене), именно под польским председательством. Чтобы отличить ее от саммита лидеров ЕС, организованного в стране, которая председательствует, Кошта назвал это мероприятие "семинаром".

Саммит с меньшим количеством дипломатов и журналистов и без формальных выводов имеет целью позволить лидерам вести более свободную дискуссию. На практике, однако, он не будет существенно отличаться от неформального саммита в председательствующей стране.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский надеется на дальнейшее позитивное развитие отношений с Польшей с началом председательства соседней страны в ЕС.