Зеленський: Головне, щоб "кардіограма" відносин України з Польщею була не рівненька

Президент України Володимир Зеленський сподівається на подальший позитивний розвиток відносин із Польщею з початком головування сусідньої країни в ЄС.

Про це він розповів під час спілкування з журналістами в понеділок, відповідаючи на запитання "Європейської правди" щодо його очікувань від головування Польщі у Раді ЄС з 1 січня.

Президент наголосив, що Польща – наш сусід, тому Україна в будь-якому разі отримає більше позитиву від польського головування.

"Вниз чи вгору – міняється. Головне, щоб не рівненько, знаєте, як на кардіограмі", – відповів президент на запитання, чи рухаються відносини з Польщею вниз та чи стане головування Польщі у Раді ЄС викликом для України.

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Глава держави додав, що у двох країн є свої інтереси, і важливо, що обидві держави спілкуються між собою цивілізовано.

"У нас на початку війни був тільки один інтерес: Росія – ворог. Війна триває довго. Інтереси різні. Вони захищають свої інтереси. Ми – свої. Але ми в цивілізованому діалозі – і це добре", – відзначив президент.

Нагадаємо, глава МЗС України Андрій Сибіга під час візиту до Польщі на початку жовтня пообіцяв вирішити "отруйне" питання ексгумацій.

1 жовтня Український інститут національної пам’яті заявив, що планує включити роботи з пошуку та ексгумації останків поляків у Рівненській області у 2025 році.

У МЗС Польщі привітали готовність Українського інституту національної пам’яті відновити роботи з пошуку та ексгумації жертв Волинської трагедії.

Читайте в інтерв'ю "ЄвроПравді" про погляди з України та Польщі на новий виток історичних суперечок між країнами.