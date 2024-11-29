Президентка Грузії про "полювання" на мітингарів у Тбілісі: Російський уряд, російські методи

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі відреагувала на дії силовиків проти мітингувальників у Тбілісі, які зібрались 28 листопада на мирний протест проти відмови влади від переговорів з ЄС.

Зурабішвілі виступила з реакцією у соцмережі Х (Twitter), пише "Європейська правда".

Зурабішвілі коментувала кадри затримання мітингувальників, зокрема й в одній з аптек Тбілісі. Вона зазначила, що в Грузії не залишилося безпечного місця: ні в церковному дворі, ні в аптеці, оскільки всюди за протестувальниками "ганяються робокопи".

"Російський уряд, російські методи", – написала Зурабішвілі, пишучи про чинний грузинський уряд та силовий розгін мирного протесту.

Реклама:

#georgianprotests no safehaven in Georgia: church yard or pharmacy, robicops chase the participants everywhere to beat and arrest them… russian government, russian methods https://t.co/8haFBu3TSA – Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) November 29, 2024

У ніч на 29 листопада спецпризначенці МВС Грузії жорстко розігнали акцію протесту в центрі Тбілісі, що почалася через рішення влади призупинити євроінтеграцію. Силовики застосували проти мітингувальників водомети і сльозогінний газ.

Крім того, вони діяли гранично брутально, грубо затримували протестувальників, били їх, а також представників ЗМІ.

Увечері 28 листопада прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе провів брифінг, під час якого заявив про паузу в питанні переговорів щодо вступу до ЄС. За його словами, Тбілісі до кінця 2028 року відкладе питання про початок переговорів з Євросоюзом, а до 2030 року вже вступить до ЄС.

Це рішення Кобахідзе пояснив образливим для Грузії "шантажем" з боку частини європейських політиків і бюрократів.