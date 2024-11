Президентка Грузії про "полювання" на мітингарів у Тбілісі: Російський уряд, російські методи

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі відреагувала на дії силовиків проти мітингувальників у Тбілісі, які зібрались 28 листопада на мирний протест проти відмови влади від переговорів з ЄС.

Зурабішвілі виступила з реакцією у соцмережі Х (Twitter), пише "Європейська правда".

Зурабішвілі коментувала кадри затримання мітингувальників, зокрема й в одній з аптек Тбілісі. Вона зазначила, що в Грузії не залишилося безпечного місця: ні в церковному дворі, ні в аптеці, оскільки всюди за протестувальниками "ганяються робокопи".

"Російський уряд, російські методи", – написала Зурабішвілі, пишучи про чинний грузинський уряд та силовий розгін мирного протесту.

#georgianprotests no safehaven in Georgia: church yard or pharmacy, robicops chase the participants everywhere to beat and arrest them… russian government, russian methods https://t.co/8haFBu3TSA