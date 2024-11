Президент Грузии об "охоте" на митингующих в Тбилиси: Российское правительство, российские методы

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отреагировала на действия силовиков против митингующих в Тбилиси, которые собрались 28 ноября на мирный протест против отказа власти от переговоров с ЕС.

Зурабишвили выступила с реакцией в соцсети Х (Twitter), пишет "Европейская правда".

Зурабишвили комментировала кадры задержания митингующих, в том числе и в одной из аптек Тбилиси. Она отметила, что в Грузии не осталось безопасного места: ни в церковном дворе, ни в аптеке, поскольку везде за протестующими "гоняются робокопы".

"Российское правительство, российские методы", – написала Зурабишвили, написав о действующем грузинском правительстве и силовом разгоне мирного протеста.

#georgianprotests no safehaven in Georgia: church yard or pharmacy, robicops chase the participants everywhere to beat and arrest them… russian government, russian methods https://t.co/8haFBu3TSA