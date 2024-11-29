Президент Грузии об "охоте" на митингующих в Тбилиси: Российское правительство, российские методы

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отреагировала на действия силовиков против митингующих в Тбилиси, которые собрались 28 ноября на мирный протест против отказа власти от переговоров с ЕС.

Зурабишвили выступила с реакцией в соцсети Х (Twitter), пишет "Европейская правда".

Зурабишвили комментировала кадры задержания митингующих, в том числе и в одной из аптек Тбилиси. Она отметила, что в Грузии не осталось безопасного места: ни в церковном дворе, ни в аптеке, поскольку везде за протестующими "гоняются робокопы".

"Российское правительство, российские методы", – написала Зурабишвили, написав о действующем грузинском правительстве и силовом разгоне мирного протеста.

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#georgianprotests no safehaven in Georgia: church yard or pharmacy, robicops chase the participants everywhere to beat and arrest them… russian government, russian methods https://t.co/8haFBu3TSA – Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) November 29, 2024

В ночь на 29 ноября спецназовцы МВД Грузии жестко разогнали акцию протеста в центре Тбилиси, начавшуюся из-за решения властей приостановить евроинтеграцию. Силовики применили против митингующих водометы и слезоточивый газ.

Кроме того, они действовали предельно грубо, грубо задерживали протестующих, избивали их, а также представителей СМИ.

Вечером 28 ноября премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе провел брифинг, во время которого заявил о паузе в вопросе переговоров по вступлению в ЕС. По его словам, Тбилиси до конца 2028 года отложит вопрос о начале переговоров с Евросоюзом, а к 2030 году уже вступит в ЕС.

Это решение Кобахидзе объяснил оскорбительным для Грузии "шантажом" со стороны части европейских политиков и бюрократов.