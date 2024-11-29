Президент Литви висловив підтримку грузинам і проєвропейській президентці Зурабішвілі

Президент Литви Гітанас Науседа на тлі останніх подій у Тбілісі висловив підтримку грузинам, які виступають за прозахідний курс країни, і президентці Саломе Зурабішвілі.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував в X (Twitter).

За його словами, Литва "твердо стоїть поруч з грузинським народом і його європейською мрією".

"Пані президентко Зурабішвілі, бажаю вам сили й мужності у зусиллях, потрібних для збереження європейського шляху Грузії. Грузія – це Європа", – написав Науседа.

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Lithuania stands firmly with the people of #Georgia and their European dream! 🇪🇺



President @Zourabichvili_S, I wish you strength& courage in keeping Georgia on the European path.



🇬🇪 belongs in Europe. – Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) November 29, 2024

Нагадаємо, у четвер 28 листопада премʼєр-міністр Грузії від партії влади "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе заявив про відмову Тбілісі від переговорів про вступ до ЄС "до кінця 2028 року". Його заява пролунала після схвалення резолюції Європарламенту із закликом не визнавати результат останніх виборів.

Президентка Саломе Зурабішвілі після того заявила, що партія влади оголосила війну власному народу.

Увечері під стінами парламенту у Тбілісі зібрався великий протест, почалися сутички з поліцією. У підсумку протестувальників жорстко розігнали із застосуванням водометів і сльозогінного газу. Силовики під час розгону били у тому числі журналістів і їхню техніку.