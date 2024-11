Президент Литви висловив підтримку грузинам і проєвропейській президентці Зурабішвілі

Президент Литви Гітанас Науседа на тлі останніх подій у Тбілісі висловив підтримку грузинам, які виступають за прозахідний курс країни, і президентці Саломе Зурабішвілі.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував в X (Twitter).

За його словами, Литва "твердо стоїть поруч з грузинським народом і його європейською мрією".

"Пані президентко Зурабішвілі, бажаю вам сили й мужності у зусиллях, потрібних для збереження європейського шляху Грузії. Грузія – це Європа", – написав Науседа.

Реклама:

Lithuania stands firmly with the people of #Georgia and their European dream! 🇪🇺



President @Zourabichvili_S, I wish you strength& courage in keeping Georgia on the European path.



🇬🇪 belongs in Europe.