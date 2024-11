Президент Литвы выразил поддержку грузинам и проевропейскому президенту Зурабишвили

Президент Литвы Гитанас Науседа на фоне последних событий в Тбилиси выразил поддержку грузинам, которые выступают за прозападный курс страны, и президенту Саломе Зурабишвили.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в X (Twitter).

По его словам, Литва "твердо стоит рядом с грузинским народом и его европейской мечтой.

"Президент Зурабишвили, желаю вам силы и мужества в усилиях, необходимых для сохранения европейского пути Грузии. Грузия – это Европа", – написал Науседа.

Lithuania stands firmly with the people of #Georgia and their European dream! 🇪🇺



President @Zourabichvili_S, I wish you strength& courage in keeping Georgia on the European path.



🇬🇪 belongs in Europe.