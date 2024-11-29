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Президент Литвы выразил поддержку грузинам и проевропейскому президенту Зурабишвили

Новости — Пятница, 29 ноября 2024, 09:30 — Мария Емец

Президент Литвы Гитанас Науседа на фоне последних событий в Тбилиси выразил поддержку грузинам, которые выступают за прозападный курс страны, и президенту Саломе Зурабишвили.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в X (Twitter).

По его словам, Литва "твердо стоит рядом с грузинским народом и его европейской мечтой.

"Президент Зурабишвили, желаю вам силы и мужества в усилиях, необходимых для сохранения европейского пути Грузии. Грузия – это Европа", – написал Науседа.

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Напомним, в четверг 28 ноября премьер-министр Грузии от партии власти "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил о отказе Тбилиси от переговоров о вступлении в ЕС "до конца 2028 года". Его заявление прозвучало после резолюции Европарламента с призывом не признавать результат последних выборов.

Президент Саломе Зурабишвили после того заявила, что партия власти объявила войну собственному народу.

Вечером под стенами парламента в Тбилиси собрался большой протест, начались столкновения с полицией. В итоге протестующих жестко разогнали с применением водометов и слезоточивого газа. Силовики во время разгона избивали, в том числе журналистов и их технику.

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Грузия Литва
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