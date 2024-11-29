Кулеба: В Грузии разворачивается украинский сценарий, но другой

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что Грузия в ноябре 2024 года является зеркальным отражением Украины в ноябре 2013 года.

Об этом Кулеба написал в соцсети Х (Twitter) в пятницу утром, пишет "Европейская правда".

По его словам, грузинское правительство прикрывает свои ползучие уступки России обещаниями избежать так называемого "украинского сценария", имея в виду вторжение России в Украину.

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"К сожалению, то, что мы наблюдаем сегодня в Грузии, является именно украинским сценарием – но другого рода", – отметил Кулеба.

Экс-министр подчеркнул, что Грузия в ноябре 2024 года является зеркальным отражением Украины в ноябре 2013 года.

"Иванишвили, как и Янукович тогда, играет по той же самой схеме. Ровно 11 лет назад в ноябре 2013 года в Украине началась Революция достоинства, когда Янукович объявил, что не подпишет Соглашение об ассоциации с ЕС, что вызвало общенациональные протесты. Тогда украинцы восстали, не позволив забрать свою свободу, и их борьба изменила ход истории.

Сегодняшняя картина для Грузии понятна: сначала отбирают свободу, потом начинают бить, потом исчезает процветание, а потом вас поглощает Россия", – написал Кулеба.

Он отметил, что борьба грузин сегодня на улицах Тбилиси – это больше, чем проевропейская или пророссийская позиция.

"Это борьба за фундаментальное право жить свободно. Вы – гордая нация. Боритесь и побеждайте – не дайте им украсть ваше будущее", – написал Кулеба.

28 ноября премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о паузе в вопросе переговоров по вступлению в ЕС. По его словам, Тбилиси до конца 2028 года отложит вопрос о начале переговоров с Евросоюзом, а к 2030 году уже вступит в ЕС.

Это решение Кобахидзе объяснил оскорбительным для Грузии "шантажом" со стороны части европейских политиков и бюрократов.

Заявлению премьер-министра предшествовало принятие жесткой резолюции Европарламента, в которой говорится о непризнании результатов парламентских выборов в Грузии, состоявшихся 26 октября.

В ночь на 29 ноября спецназовцы МВД Грузии жестко разогнали акцию протеста в центре Тбилиси, начавшуюся из-за решения властей приостановить евроинтеграцию.