Глава МЗС Німеччини: Кожна путінська ракета націлена і в нашу безпеку

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила про необхідність більше інвестувати в оборону, адже кожна путінська ракета націлена і на європейську безпеку.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона написала в X(Twitter).

Міністерка прокоментувала останню комбіновану атаку РФ на Україну.

"Ракетна тривога та аварійні відключення електроенергії по всій Україні, 4,5 мільйона людей без світла. Кожна путінська ракета також націлена на нашу європейську безпеку. Нам усім потрібно ще більше інвестувати в наш мир. Наші додаткові системи протиповітряної оборони – це перший крок", – заявила вона.

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Раніше повідомлялося, що Україна до кінця 2024 року отримає від Німеччини дві системи протиповітряної оборони IRIS-T малої та середньої дальності.

На початку вересня канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив, що Німеччина загалом замовила 17 систем ППО IRIS-T для України. Йдеться про вісім систем середньої дальності (SLM) та ще дев'ять – малої (SLS).

Станом на початок жовтня чотири системи SLM і три SLS перебували в Україні. Після цього Міноборони ФРН відзвітувало про передання двох систем SLM і SLS, а Шольц у розмові з президентом Володимиром Зеленським обіцяв доставити ще одну систему IRIS-T до кінця року.