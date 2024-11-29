Євробарометр: Довіра до ЄС серед європейців – на найвищому за 17 років рівні

Довіра до ЄС серед європейських громадян перебуває на найвищому рівні за останні 17 років.

Такими є дані останнього опитування "Євробарометр", повідомляє "Європейська правда"

51% європейців схильні довіряти ЄС, що є найвищим результатом з 2007 року. Довіра до ЄС є найвищою серед молоді у віці 15-24 років (59%). Ще один 17-річний рекорд – 51% європейців заявили, що довіряють Європейській комісії.

Майже три чверті респондентів (74%) стверджують, що відчувають себе громадянами ЄС, що є найвищим показником за останні два десятиліття. Крім того, понад шість з десяти громадян ЄС (61%) також оптимістично налаштовані щодо майбутнього ЄС.

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Водночас 44% громадян ЄС продовжують мати позитивний імідж ЄС, тоді як 38% мають нейтральний імідж і 17% мають негативний імідж ЄС.

Позитивні тенденції також зафіксовані в більшості опитаних країн-кандидатів на вступ до ЄС. Більшість громадян схильні довіряти ЄС в Албанії (81%), Чорногорії (75%), Косово (70%), Грузії (58%), Північній Македонії та Боснії і Герцеговині (по 56%) та Молдові (52%).

У Туреччині 42% (на чотири відсоткові пункти більше порівняно з попереднім опитуванням) схильні довіряти ЄС, а в Сербії – 38% (+2 відсоткові пункти). 38% респондентів у Великій Британії (+6 відсоткових пунктів) також поділяють цю думку.

Стандартне опитування "Євробарометр" проводилося з 10 жовтня по 5 листопада 2024 року у 27 країнах-членах ЄС. Загалом було опитано 26 525 громадян ЄС шляхом особистого інтерв'ю. Інтерв'ю також були проведені в дев'яти країнах-кандидатах і потенційних кандидатах (у всіх, крім України) та Великій Британії.

Це опитування також показало, що переважна більшість громадян ЄС продовжують підтримувати закупівлю і постачання військового обладнання для України.