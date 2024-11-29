Доверие к ЕС среди европейских граждан находится на самом высоком уровне за последние 17 лет.

Таковы данные последнего опроса "Евробарометр", сообщает "Европейская правда"

51% европейцев склонны доверять ЕС, что является самым высоким результатом с 2007 года. Доверие к ЕС является самым высоким среди молодежи в возрасте 15-24 лет (59%). Еще один 17-летний рекорд – 51% европейцев заявили, что доверяют Европейской комиссии.

Почти три четверти респондентов (74%) утверждают, что чувствуют себя гражданами ЕС, что является самым высоким показателем за последние два десятилетия. Кроме того, более шести из десяти граждан ЕС (61%) также оптимистично настроены относительно будущего ЕС.

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В то же время 44% граждан ЕС продолжают иметь положительный имидж ЕС, тогда как 38% имеют нейтральный имидж и 17% имеют негативный имидж ЕС.

Положительные тенденции также зафиксированы в большинстве опрошенных стран-кандидатов на вступление в ЕС. Большинство граждан склонны доверять ЕС в Албании (81%), Черногории (75%), Косово (70%), Грузии (58%), Северной Македонии и Боснии и Герцеговине (по 56%) и Молдове (52%).

В Турции 42% (на четыре процентных пункта больше по сравнению с предыдущим опросом) склонны доверять ЕС, а в Сербии – 38% (+2 процентных пункта). 38% респондентов в Великобритании (+6 процентных пунктов) также разделяют это мнение.

Стандартный опрос "Евробарометр" проводился с 10 октября по 5 ноября 2024 года в 27 странах-членах ЕС. Всего было опрошено 26 525 граждан ЕС путем личного интервью. Интервью также были проведены в девяти странах-кандидатах и потенциальных кандидатах (во всех, кроме Украины) и Великобритании.

Этот опрос также показал, что подавляющее большинство граждан ЕС продолжают поддерживать закупку и поставку военного оборудования для Украины.