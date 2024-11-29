У Сербії вшанували памʼять 15 загиблих унаслідок обвалу на залізничному вокзалі

Протестувальники в низці сербських міст у пʼятницю, 29 листопада, вшанували хвилиною мовчання 15 загиблих у результаті обвалу крівлі залізничного вокзалу міста Новий Сад на початку місяця.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство АР.

Під час акції, яка триває третій тиждень поспіль, на якийсь час був заблокований рух транспорту в кількох містах Сербії, зокрема і в Новому Саду. Там жителі тримали довгий чорний банер в пам'ять про загиблих.

Фото: АР

Деякі люди на протестах в інших сербських містах тримали білі троянди або плакати з червоним відбитком руки, пояснюючи, що вони символізують "кров на руках" влади.

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Повідомлялося про незначні інциденти під час п'ятничного мовчазного протесту в Белграді.

Нагадаємо, крівля на вході до вокзалу Нового Саду раптово обвалилась 1 листопада. Реконструкцію станції, де сталась трагедія, здійснював китайський підрядник.

Трагедія викликала обурення людей, які говорили, що загибель людей стала результатом корупції. У Новому Саді з початку листопада тривають протести опозиції.

Минулого тижня сербська прокуратура заарештувала 11 людей у зв'язку з трагедією – зокрема колишнього міністра будівництва Горана Весича, якого пізніше відпустили.