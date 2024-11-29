В Сербии почтили память 15 погибших в результате обвала на железнодорожном вокзале

Протестующие в ряде сербских городов в пятницу, 29 ноября, почтили минутой молчания 15 погибших в результате обвала кровли железнодорожного вокзала города Новый Сад в начале месяца.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство АР.

Во время акции, которая длится третью неделю подряд, на время было заблокировано движение транспорта в нескольких городах Сербии, в том числе и в Новом Саде. Там жители держали длинный черный баннер в память о погибших.

Фото: АР

Некоторые люди на протестах в других сербских городах держали белые розы или плакаты с красным отпечатком руки, объясняя, что они символизируют "кровь на руках" власти.

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Сообщалось о незначительных инцидентах во время пятничного молчаливого протеста в Белграде.

Напомним, кровля на входе на вокзал Нового Сада внезапно обвалилась 1 ноября. Реконструкцию станции, где произошла трагедия, осуществлял китайский подрядчик.

Трагедия вызвала возмущение людей, которые говорили, что гибель людей стала результатом коррупции. В Новом Саде с начала ноября продолжаются протесты оппозиции.

На прошлой неделе сербская прокуратура арестовала 11 человек в связи с трагедией – в частности бывшего министра строительства Горана Весича, которого позже отпустили.