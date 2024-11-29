Зеленський – Макрону: Для України важливе запрошення в НАТО

Президент Володимир Зеленський у пʼятницю, 29 листопада, провів телефонну розмову з французьким візаві Емманюелем Макроном.

Про це глава держави сповістив у X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Під час розмови Зеленський подякував Франції за готовність допомогти з посиленням протиповітряної оборони України та "комплексну оборонну підтримку й прискорення процесу передачі літаків Mirage".

"Високо ціную, що Франція розуміє виклики, з якими ми стикаємося. Ми детально обговорили, як посилити протиповітряну оборону та захистити життя наших людей", – додав він.

Реклама:

Глава держави зазначив, що під час розмови "підкреслив важливість запрошення України до НАТО", розширення далекобійних можливостей і подальшої підготовки й оснащення українських бригад – як у державах Альянсу, так і на українській території.

Нагадаємо, минулого місяця французькі ЗМІ неофіційно дізналися, що Франція передасть Україні першу партію з трьох винищувачів Mirage 2000-5 на початку 2025 року.

Також повідомлялось, що Україна закликала НАТО запросити її приєднатися до військового альянсу на засіданні наступного тижня.