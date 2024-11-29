Президент Владимир Зеленский в пятницу, 29 ноября, провел телефонный разговор с французским визави Эмманюэлем Макроном.

Об этом глава государства сообщил в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Во время разговора Зеленский поблагодарил Францию за готовность помочь с усилением противовоздушной обороны Украины и "комплексную оборонную поддержку и ускорение процесса передачи самолетов Mirage".

"Высоко ценю, что Франция понимает вызовы, с которыми мы сталкиваемся. Мы подробно обсудили, как усилить противовоздушную оборону и защитить жизни наших людей", – добавил он.

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Глава государства отметил, что во время разговора "подчеркнул важность приглашения Украины в НАТО", расширения дальнобойных возможностей и дальнейшей подготовки и оснащения украинских бригад – как в государствах Альянса, так и на украинской территории.

Напомним, в прошлом месяце французские СМИ неофициально узнали, что Франция передаст Украине первую партию из трех истребителей Mirage 2000-5 в начале 2025 года.

Также сообщалось, что Украина призвала НАТО пригласить ее присоединиться к военному альянсу на заседании на следующей неделе.