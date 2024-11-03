Мая Санду перемагає на виборах за рахунок діаспори – прогноз за попереднім підрахунком голосів

Попередні результати підрахунку голосів на виборах президента Молдови дозволяють прогнозувати впевнену перемогу чинної проукраїнської президентки.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".

За підсумками підрахунку голосів понад 80% дільниць всередині Молдови, а також на закордонних дільницях у державах східніше Молдови кандидат від проросійської партії соціалістів Александр Стояногло набирає близько 51,5% голосів, Мая Санду – 48,5%. Джерела "Європейської правди" стверджують, що така пропорція зберігалася протягом процесу підрахунку.

Утім, ще не почався підрахунок голосів західної діаспори, оскільки дільниці у західній Європі закрилися на годину пізніше. Діаспора показала на виборах безпрецедентну явку: за кордоном проголосувало понад 320 тисяч голосів із загальної кількості менше 1.7 млн голосів.

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В державах ЄС Санду ще у першому турі підтримувала абсолютна більшість виборців. З урахуванням історично високої явки виборців на дільницях у державах ЄС це дає президентці гарантію перемоги зі значним відривом.

Як повідомляла "Європейська правда", раніше у президентки Молдови звинуватили РФ в масованому втручанні у другий тур виборів.

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