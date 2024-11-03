Предварительные результаты подсчета голосов на выборах президента Молдовы позволяют прогнозировать уверенную победу президента.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

По итогам подсчета голосов более 80% участков внутри Молдовы, а также на зарубежных участках в государствах восточнее Молдовы кандидат от пророссийской партии социалистов Александр Стояногло набирает около 51,5% голосов, Майя Санду – 48,5%. Источники "Европейской правды" утверждают, что такая пропорция сохранялась в течение процесса подсчета.

Впрочем, еще не начался подсчет голосов западной диаспоры, поскольку участки в западной Европе закрылись на час позже. Диаспора показала на выборах беспрецедентную явку: за рубежом проголосовало более 320 тысяч голосов из общего количества менее 1.7 млн голосов.

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В государствах ЕС Санду еще в первом туре поддерживало абсолютное большинство избирателей. С учетом исторически высокой явки избирателей на участках в ЕС это дает президенту гарантию победы со значительным отрывом.

Как сообщала "Европейская правда", ранее у президента Молдовы обвинили РФ в массированном вмешательстве во второй тур выборов.

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