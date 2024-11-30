В Ісландії проходять парламентські вибори

Ісландці обирають новий парламент у суботу після того, як розбіжності щодо імміграції, енергетичної політики та економіки змусили прем'єр-міністра Б'ярні Бенедиктссона розпустити свій коаліційний уряд і призначити дострокові вибори.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Це вже шості загальні вибори в Ісландії після того, як фінансова криза 2008 року зруйнувала економіку цієї острівної держави і відкрила нову еру політичної нестабільності.

Опитування громадської думки свідчать про те, що країну можуть очікувати нові потрясіння, оскільки підтримка трьох правлячих партій різко впала. Бенедиктссон, який був призначений прем'єр-міністром у квітні після відставки свого попередника, з усіх сил намагався утримати малоймовірну коаліцію своєї консервативної Партії незалежності з центристською Прогресивною партією і Лівозеленим рухом.

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Ісландія, країна з населенням близько 400 000 осіб, пишається своїми демократичними традиціями, називаючи себе, можливо, найстарішою парламентською демократією у світі.

Виборці обиратимуть 63 членів Альтинга на виборах, які розподілятимуть місця як за регіональними округами, так і за пропорційною системою. Партії повинні набрати щонайменше 5% голосів, щоб отримати місця в парламенті. У парламенті попереднього скликання було представлено вісім партій, а на цих виборах беруть участь 10 партій.

Явка виборців традиційно висока за міжнародними стандартами: на парламентських виборах 2021 року проголосувало 80% зареєстрованих виборців.

Партії, які виступають за членство країни в Європейському Союзі, вперше за останні десять років лідирували в опитуваннях за два дні до дострокових виборів.