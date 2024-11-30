В Исландии проходят парламентские выборы

Исландцы выбирают новый парламент в субботу после того, как разногласия по иммиграции, энергетической политики и экономики заставили премьер-министра Бьярни Бенедиктссона распустить свое коалиционное правительство и назначить досрочные выборы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Это уже шестые всеобщие выборы в Исландии после того, как финансовый кризис 2008 года разрушил экономику этого островного государства и открыл новую эру политической нестабильности.

Опросы общественного мнения свидетельствуют о том, что страну могут ожидать новые потрясения, поскольку поддержка трех правящих партий резко упала. Бенедиктссон, который был назначен премьер-министром в апреле после отставки своего предшественника, изо всех сил пытался удержать маловероятную коалицию своей консервативной Партии независимости с центристской Прогрессивной партией и Левозеленым движением.

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Исландия, страна с населением около 400 000 человек, гордится своими демократическими традициями, называя себя, возможно, старейшей парламентской демократией в мире.

Избиратели будут избирать 63 членов Альтинга на выборах, которые будут распределять места как по региональным округам, так и по пропорциональной системе. Партии должны набрать не менее 5% голосов, чтобы получить места в парламенте. В парламенте предыдущего созыва было представлено восемь партий, а на этих выборах участвуют 10 партий.

Явка избирателей традиционно высокая по международным стандартам: на парламентских выборах 2021 года проголосовало 80% зарегистрированных избирателей.

Партии, выступающие за членство страны в Европейском Союзе, впервые за последние десять лет лидировали в опросах за два дня до досрочных выборов.