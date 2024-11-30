Косово посилює заходи безпеки після вибуху, що загрожує енергопостачанню

У суботу в невизнаному Косові працюють над відновленням водо– та електропостачання і посилюють заходи безпеки на стратегічних об'єктах після вибуху на каналі, який подає воду на дві основні електростанції.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Рада безпеки Косова, яка провела екстрені переговори в ніч проти суботи, заявила, що її збройні сили були активізовані, щоб запобігти подібним атакам.

Безпека вже була посилена після двох нещодавніх нападів, коли ручні гранати були кинуті в поліцейську дільницю і будівлю муніципалітету на півночі Косова, де проживають етнічні серби.

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"Рада Безпеки схвалила додаткові заходи щодо посилення безпеки навколо критично важливих об'єктів і служб, таких як мости, трансформаторні станції, антени, озера, канали", – йдеться в суботній заяві Ради Безпеки.

Прем'єр-міністр Косова Альбін Курті звинуватив кримінальні елементи Сербії в нападі в п'ятницю, не надавши доказів.

"Ті, хто вчинив цей напад, не просто звичайні злочинці, це зроблено добре організованою структурою, яка дуже добре знає, що відключення води в цьому місці також вплине на виробництво електроенергії", – сказав Арбен Гукай, колишній генеральний директор енергетичної компанії KEK, в інтерв'ю Reuters.

Репортер Reuters відвідав місце вибуху в суботу, де через отвір у бетонній стіні каналу висипався мул. Робітники встановили серію великих труб, щоб обійти витік.

Енергопостачання в основному не постраждало, але в деяких районах було припинено подачу питної води.

Міністр енергетики Артане Різваноллі заявила, що Косово координує свої дії з албанською енергетичною компанією для забезпечення більшої кількості електроенергії.

Як повідомлялося, канал у Косові, що живить дві електростанції, які виробляють більшу частину електроенергії в країні, був пошкоджений вибухом, який прем'єр-міністр назвав "терористичною атакою" з боку сусідньої Сербії.

Глава МЗС Сербії Марко Джурич засудив атаку на канал на півночі Косова і відкинув звинувачення Приштини на адресу Белграда.