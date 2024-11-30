Косово усиливает меры безопасности после взрыва, угрожающего энергоснабжению

В субботу в непризнанном Косово работают над восстановлением водо– и электроснабжения и усиливают меры безопасности на стратегических объектах после взрыва на канале, который подает воду на две основные электростанции.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Совет безопасности Косово, который провел экстренные переговоры в ночь на субботу, заявил, что его вооруженные силы были активизированы, чтобы предотвратить подобные атаки.

Безопасность уже была усилена после двух недавних нападений, когда ручные гранаты были брошены в полицейский участок и здание муниципалитета на севере Косово, где проживают этнические сербы.

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"Совет Безопасности одобрил дополнительные меры по усилению безопасности вокруг критически важных объектов и служб, таких как мосты, трансформаторные станции, антенны, озера, каналы", – говорится в субботнем заявлении Совета Безопасности.

Премьер-министр Косово Альбин Курти обвинил криминальные элементы Сербии в нападении в пятницу, не предоставив доказательств.

"Те, кто совершил это нападение, не просто обычные преступники, это сделано хорошо организованной структурой, которая очень хорошо знает, что отключение воды в этом месте также повлияет на производство электроэнергии", – сказал Арбен Гукай, бывший генеральный директор энергетической компании KEK, в интервью Reuters.

Репортер Reuters посетил место взрыва в субботу, где через отверстие в бетонной стене канала высыпался ил. Рабочие установили серию больших труб, чтобы обойти утечку.

Энергоснабжение в основном не пострадало, но в некоторых районах была прекращена подача питьевой воды.

Министр энергетики Артане Ризванолли заявила, что Косово координирует свои действия с албанской энергетической компанией для обеспечения большего количества электроэнергии.

Как сообщалось, канал в Косово, питающий две электростанции, которые производят большую часть электроэнергии в стране, был поврежден взрывом, который премьер-министр назвал "террористической атакой" со стороны соседней Сербии.

Глава МИД Сербии Марко Джурич осудил атаку на канал на севере Косово и отверг обвинения Приштины в адрес Белграда.