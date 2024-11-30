В МЗС Литви закликали ЄС до санкцій проти уряду Грузії після насильства на протестах

В МЗС Литви вважають, що ЄС повинен відреагувати санкціями на насильницьке придушення протестів у Грузії.

Про це в X (Twitter) написав заступник міністра закордонних справ Литви Сімонас Сатунас, повідомляє "Європейська правда".

Також він вважає, що ЄС повинен надати більшу підтримку громадянському суспільству Грузії на тлі рішення уряду заморозити євроінтеграцію на чотири роки.

"Уряд Грузії підняв жорстоку важку руку, щоб розчавити власний народ. Але народ переможе!

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Європа повинна відреагувати санкціями проти порушників прав людини та більшою підтримкою громадянського суспільства!", – написав Сатунас.

Нагадаємо, у четвер 28 листопада премʼєр-міністр Грузії від партії влади "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе заявив про відмову Тбілісі від переговорів про вступ до ЄС "до кінця 2028 року". Його заява пролунала після схвалення резолюції Європарламенту із закликом не визнавати результат останніх виборів.

Проти цього рішення вже виступили кілька грузинських відомств. А президентка Саломе Зурабішвілі заявила, що партія влади оголосила війну власному народу.

Увечері в четвер під стінами парламенту у Тбілісі зібрався великий протест, почалися сутички з поліцією. У підсумку протестувальників жорстко розігнали із застосуванням водометів і сльозогінного газу. Силовики під час розгону били у тому числі журналістів і їхню техніку. Акції продовжилася ввечері у п'ятницю, поліція також застосувала насильство проти мітингарів.

Детальніше про події у Грузії дивіться у відеоблозі про причини та наслідки протестів та читайте у статті "Влада Грузії змінює зовнішній курс і дає старт революції".