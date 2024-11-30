Шольц звинуватив експартнера по коаліції в систематичному саботажі

Канцлер Німеччини Олаф Шольц жорстко розкритикував ексміністра фінансів Крістіана Лінднера і його Вільну демократичну партію (ВДП), заявивши, що вони активно хотіли перешкодити успіху федерального уряду.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

Канцлер Олаф Шольц різко розкритикував лідера ВДП Крістіана Лінднера на заході Соціал-демократичної партії.

Тепер чітко доведено, що Лінднер і його ВДП "систематично саботували роботу федерального уряду протягом місяців", заявив Шольц на "конференції з нагоди перемоги на виборах" за участю близько 500 кандидатів від округів у партійній штаб-квартирі в Берліні.

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"Вони хотіли активно перешкоджати успішній роботі федерального уряду, до складу якого вони самі входили. Це насправді неймовірно", – сказав Шольц.

"ВДП Лінднера – це радикальна партія ринкової клієнтури", продовжив канцлер.

Однак, за його словами, виборці "не дурні: вони можуть розглядати це в контексті". Водночас канцлер застеріг: "Щось подібне ніколи не повинно повторитися в Німеччині".

Шольц також наголосив на важливості відповідальності у важкі часи і вкотре виступив на захист відставки Лінднера з посади міністра фінансів. "Часи серйозні, до біса серйозні", – сказав він на передвиборчій конференції.

Він говорив про війну в Європі, економічні потрясіння і зростання популізму та екстремізму. "У такі серйозні часи наша країна потребує серйозної політики, відповідальної політики, (...) відповідальних політиків, які дбають про справу, про нашу країну, а не гравців". Тому йому було необхідно вигнати "пана Ліндера".

Як повідомлялося, Вільна демократична партія Німеччини опинилася в кризі після витоку внутрішнього партійного документа, з якого стали відомі її плани розвалити коаліцію, до якої вона входила.

Сам Лінднер запевняє, що не знав про існування такої стратегії. В той же час низка політиків скептичні щодо його запевнень – як стверджують, ніщо у ВДП не відбувається без відома Лінднера.

Олаф Шольц раніше заявив, що звільнення міністра фінансів Крістіана Лінднера, яке призвело до розпаду коаліційного уряду, мало відбутися кілька місяців тому.

Деталі політичної кризи у Німеччині у статті: Німеччина йде до зміни влади: як розвалилася коаліція Олафа Шольца і що буде далі.