Шольц обвинил экс-партнера по коалиции в систематическом саботаже

Канцлер Германии Олаф Шольц жестко раскритиковал экс-министра финансов Кристиана Линднера и его Свободную демократическую партию (СвДП), заявив, что они активно хотели помешать успеху федерального правительства.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.

Канцлер Олаф Шольц резко раскритиковал лидера СвДП Кристиана Линднера на мероприятии Социал-демократической партии.

Теперь четко доказано, что Линднер и его СвДП "систематически саботировали работу федерального правительства в течение месяцев", заявил Шольц на "конференции по случаю победы на выборах" с участием около 500 кандидатов от округов в партийной штаб-квартире в Берлине.

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"Они хотели активно препятствовать успешной работе федерального правительства, в состав которого они сами входили. Это на самом деле невероятно", – сказал Шольц.

"СвДП Линднера – это радикальная партия рыночной клиентуры", продолжил канцлер.

Однако, по его словам, избиратели "не глупые: они могут рассматривать это в контексте". В то же время канцлер предостерег: "Нечто подобное никогда не должно повториться в Германии".

Шольц также подчеркнул важность ответственности в трудные времена и в очередной раз выступил в защиту отставки Линднера с должности министра финансов. "Времена серьезные, чертовски серьезные", – сказал он на предвыборной конференции.

Он говорил о войне в Европе, экономических потрясениях и росте популизма и экстремизма. "В такие серьезные времена наша страна нуждается в серьезной политике, ответственной политике, (...) ответственных политиках, которые заботятся о деле, о нашей стране, а не игроках". Поэтому ему было необходимо выгнать "господина Линдера".

Как сообщалось, Свободная демократическая партия Германии оказалась в кризисе после утечки внутреннего партийного документа, из которого стали известны ее планы развалить коалицию, в которую она входила.

Сам Линднер уверяет, что не знал о существовании такой стратегии. В то же время ряд политиков скептичны относительно его заверений – как утверждают, ничто в СвДП не происходит без ведома Линднера.

Олаф Шольц ранее заявил, что увольнение министра финансов Кристиана Линднера, которое привело к распаду коалиционного правительства, должно было состояться несколько месяцев назад.

Детали политического кризиса в Германии в статье: Германия идет к смене власти: как развалилась коалиция Олафа Шольца и что будет дальше.