Литву просять захистити білорусів, які воювали в Україні

Білоруські організації, що діють у Литві, звернулись до влади країни із закликом захистити білорусів, які воювали на боці України у війні з РФ.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Ця заява пролунала після того, як минулого тижня В'єтнам видав Білорусі Василя Веремейчика, який воював за Україну.

Веремейчик перед від'їздом до В'єтнаму він подав заяву на отримання посвідки на тимчасове проживання в Литві, де проживають його дружина і дочка, але не отримав її.

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На думку Департаменту державної безпеки Литви (ДДБ), присутність Веремейчика в Литві становить загрозу національній безпеці.

Як зазначено, оцінка литовської спецслужби ґрунтується на тому, що він не тільки служив у білоруській армії, а й мав контакти зі спецслужбами ворожої країни, що становило загрозу національній безпеці Литви та України.

"Ми звертаємося до народу і уряду Литви – будь ласка, зверніть увагу і підтримайте ветеранів ЗСУ. Такі випадки, як випадок Веремейчика, мають бути розголошені та вирішені", – сказала директорка громадської установи Polyglot Вероніка Виговська.

Білоруські організації подали петицію до Сейму, міністерств юстиції та внутрішніх справ, у якій просять Департамент міграції переглянути справу Веремейчика і забезпечити індивідуальний підхід до кожного білоруса, який подає заяву на отримання посвідки на проживання в Литві.

Нещодавно повідомляли, що у Литві найбільш прихильно ставляться до мігрантів з Білорусі та Литви.

Крім того, у листопаді Литва і Рада Європи домовилися про створення у Вільнюсі інформаційного центру для білорусів в екзилі.