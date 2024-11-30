Литву просят защитить белорусов, которые воевали в Украине

Белорусские организации, действующие в Литве, обратились к властям страны с призывом защитить белорусов, которые воевали на стороне Украины в войне с РФ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Это заявление прозвучало после того, как на прошлой неделе Вьетнам выдал Беларуси Василия Веремейчика, который воевал за Украину.

Веремейчик перед отъездом во Вьетнам он подал заявление на получение вида на жительство в Литве, где проживают его жена и дочь, но не получил его.

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По мнению Департамента государственной безопасности Литвы (ДГБ), присутствие Веремейчика в Литве представляет угрозу национальной безопасности.

Как указано, оценка литовской спецслужбы основывается на том, что он не только служил в белорусской армии, но и имел контакты со спецслужбами враждебной страны, что представляло угрозу национальной безопасности Литвы и Украины.

"Мы обращаемся к народу и правительству Литвы – пожалуйста, обратите внимание и поддержите ветеранов ВСУ. Такие случаи, как случай Веремейчика, должны быть преданы огласке и решены", – сказала директор общественного учреждения Polyglot Вероника Выговская.

Белорусские организации подали петицию в Сейм, министерства юстиции и внутренних дел, в которой просят Департамент миграции пересмотреть дело Веремейчика и обеспечить индивидуальный подход к каждому белорусу, который подает заявление на получение вида на жительство в Литве.

Недавно сообщалось, что в Литве наиболее благосклонно относятся к мигрантам из Беларуси и Литвы.

Кроме того, в ноябре Литва и Совет Европы договорились о создании в Вильнюсе информационного центра для белорусов в изгнании.