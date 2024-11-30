Канцлер Австрії розповів про перебіг переговорів щодо формування коаліції

Канцлер Австрії Карл Негаммер заявив, що переговори щодо формування нової урядової коаліції йдуть за планом.

Як повідомляє "Європейська правда", його слова цитує агентство Reuters.

Негаммер прогнозує, що угода про формування коаліції буде досягнута до нового року.

На запитання, чи є його метою привести уряд до присяги 7 січня, як п'ять років тому, австрійський канцлер відповів ствердно, але водночас додав, що важливо, щоб переговори були якомога швидшими і ретельнішими, як це необхідно.

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"Ми залишаємося на тому ж шляху, що й переговори щодо бірюзово-леленої коаліції – ні повільніше, ні швидше, навіть незважаючи на те, що нас тепер троє", – сказав він.

Він мав на увазі нинішній коаліційний уряд у складі його Народної партії (OVP) та Зелених, про створення якого було оголошено 1 січня 2020 року.

Нагадаємо, у вересні Австрійська партія свободи вперше в історії країни стала переможицею загальнонаціональних виборів, здобувши близько 29% голосів. Проте політсилі з її суперечливою репутацією не вдалося домовитися про формування коаліції з іншими партіями.

Австрійський президент Александр ван дер Беллен доручив сформувати уряд лідеру Австрійської народної партії, чинному канцлеру Карлу Негаммеру.

Більше про австрійські вибори – у статті: Чому тріумф ультраправих в Австрії поки не став катастрофою для України.