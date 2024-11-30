Канцлер Австрии рассказал о ходе переговоров по формированию коалиции
Канцлер Австрии Карл Негаммер заявил, что переговоры по формированию новой правительственной коалиции идут по плану.
Как сообщает "Европейская правда", его слова цитирует агентство Reuters.
Негаммер прогнозирует, что соглашение о формировании коалиции будет достигнуто до нового года.
На вопрос, является ли его целью привести правительство к присяге 7 января, как пять лет назад, австрийский канцлер ответил утвердительно, но в то же время добавил, что важно, чтобы переговоры были как можно быстрее и тщательнее, как это необходимо.
"Мы остаемся на том же пути, что и переговоры по бирюзово-леленой коалиции – ни медленнее, ни быстрее, даже несмотря на то, что нас теперь трое", – сказал он.
Он имел в виду нынешнее коалиционное правительство в составе его Народной партии (OVP) и Зеленых, о создании которого было объявлено 1 января 2020 года.
Напомним, в сентябре Австрийская партия свободы впервые в истории страны стала победительницей общенациональных выборов, получив около 29% голосов. Однако политсиле с ее противоречивой репутацией не удалось договориться о формировании коалиции с другими партиями.
Австрийский президент Александер ван дер Беллен поручил сформировать правительство лидеру Австрийской народной партии, действующему канцлеру Карлу Нехаммеру.
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