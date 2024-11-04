У Європарламенті починаються слухання щодо кандидатур нових єврокомісарів

У Європарламенті цього тижня починають розглядати на комітетах кандидатури єврокомісарів до нового складу Єврокомісії, яких запропонувала очільниця ЄК Урсула фон дер Ляєн.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Більша частина засідань профільних комітетів, на яких євродепутати підтримають або відхилять номінованих кандидатів, відбудуться цього тижня. Перші засідання стартують у другій половині дня 4 листопада.

У понеділок на комітетах будуть розглядати кандидатуру "вічного" єврокомісара від Словаччини Мароша Шефчовича, якому фон дер Ляєн пропонує новий портфель комісара з торгівельної та економічної безпеки, міжінституційних відносин та прозорості; представника Мальти Гленна Мікалеффа (на комісара з питань "справедливості між поколіннями", молоді, культури та спорту), представника Люксембургу Крістофа Гансена на комісара з сільського господарства й продовольства та представника Греції Апостолоса Ціцікостаса, номінованого на єврокомісара з питань транспорту й туризму.

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Кандидатуру "ключової" для України комісарки з питань розширення Марти Кос розглядатимуть 7 листопада. Нову очільницю дипломатії ЄС, колишню прем’єрку Естонії Каю Каллас заслухають 12 листопада, а литовця Андрюса Кубілюса на посаду комісара з оборони – 6 листопада.

Із завершенням цього процесу на спецзасіданні голів комітетів підбиватимуть підсумки та оформлять свій висновок-рекомендацію. Далі на засіданні 21 листопада буде вирішуватися, чи на цьому процедура вважається завершеною і чи виносити увесь склад Єврокомісії на голосування у залі Європарламенту.

Зазначимо, у разі ризику незатвердження складу ЄК парламентом через проблемність якоїсь кандидатури її найімовірніше спробують замінити до цього часу, не доводячи до провального голосування.

Склад Єврокомісії має бути затверджений простою більшістю голосів із тих, які віддали під час голосування. Це має відбутися під час сесії Європарламенту у Страсбурзі 25-28 листопада.

Про те, як готували новий склад Єврокомісії, "ЄвроПравда" розповідала у статті 26 "друзів" Урсули: хто керуватиме у Брюсселі наступні 5 років та на що розраховувати Україні.