В Европарламенте начинаются слушания по кандидатурам новых еврокомиссаров

В Европарламенте на этой неделе начинают рассматривать на комитетах кандидатуры еврокомиссаров в новый состав Еврокомиссии, которых предложила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Большая часть заседаний профильных комитетов, на которых евродепутаты поддержат или отклонят номинированных кандидатов, состоятся на этой неделе. Первые заседания стартуют во второй половине дня 4 ноября.

В понедельник на комитетах будут рассматривать кандидатуру "вечного" еврокомиссара от Словакии Мароша Шефчовича, которому фон дер Ляйен предлагает новый портфель комиссара по торговой и экономической безопасности, межинституциональных отношений и прозрачности; представителя Мальты Гленна Микалеффа (на комиссара по вопросам "справедливости между поколениями", молодежи, культуры и спорта), представителя Люксембурга Кристофа Гансена на комиссара по сельскому хозяйству и продовольствию и представителя Греции Апостолоса Цицикостаса, номинированного на еврокомиссара по вопросам транспорта и туризма.

Реклама:

Кандидатуру "ключевого" для Украины комиссара по вопросам расширения Марты Кос будут рассматривать 7 ноября. Новую главу дипломатии ЕС, бывшего премьера Эстонии Каю Каллас заслушают 12 ноября, а литовца Андрюса Кубилюса на должность комиссара по обороне – 6 ноября.

С завершением этого процесса на спецзаседании глав комитетов будут подводить итоги и оформлять свой вывод-рекомендацию. Далее на заседании 21 ноября будет решаться, считать ли процедуру завершенной и выносить ли весь состав Еврокомиссии на голосование в зале Европарламента.

Отметим, в случае риска неутверждения состава ЕК парламентом из-за проблемности какой-то кандидатуры ее скорее всего попытаются заменить до этого времени, не доводя до провального голосования.

Состав Еврокомиссии должен быть утвержден простым большинством голосов из тех, которые отдали во время голосования. Это должно произойти во время сессии Европарламента в Страсбурге 25-28 ноября.

О том, как готовили новый состав Еврокомиссии, "ЕвроПравда" рассказывала в статье 26 "друзей" Урсулы: кто будет руководить в Брюсселе следующие 5 лет и на что рассчитывать Украине.