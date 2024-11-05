У США компанію підозрюють у незаконному експорті американських технологій до Росії

Американську компанію Eleview International Inc. та її топменеджерів Олега Наяндіна і Віталія Борисенка обвинувачують у незаконному експорті американських технологій на мільйони доларів до Росії.

Про це повідомило Міністерство юстиції США, передає "Європейська правда".

Як зазначив помічник з національної безпеки міністра юстиції США Метт Олсен, обвинувачені – компанія з Вірджинії і двоє її керівників вищої ланки – вступили в змову за допомогою трьох схем ухилення від сплати податків, щоб обійти експортні обмеження, введені щодо Росії.

Матеріали справи свідчать про те, що компанія з березня 2022 року до червня 2023 року займалася консолідацією та експедируванням вантажів у Росію через перевалку їх через Туреччину, Фінляндію і Казахстан.

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Як зазначили в Мін'юсті США, у межах схеми з Туреччиною обвинувачені могли експортувати телекомунікаційне обладнання на суму приблизно $1,48 млн.

У межах фінської схеми вони могли експортувати товари на суму приблизно $3,45 млн, а в межах казахстанської схеми – на суму приблизно $1,47 млн.

У разі ухвалення обвинувального вироку Наяндіну і Борисенку загрожує максимальне покарання у вигляді тюремного ув'язнення строком до 20 років.

У серпні у США затримали громадянина Угорщини Бенса Горвата, якого звинувачують у порушенні експортного контролю, спрямованого на Росію.

Нещодавно повідомлялося, що товари з Фінляндії, як і багатьох інших країн Заходу, ймовірно, продовжують потрапляти у Росію через Центральну Азію.

Також писали, що попри санкції, у 2023 році німецькі компанії могли поставити до Росії понад 300 вантажів, які могли бути використані для виробництва деталей транспортних засобів або боєприпасів.