В США компанию подозревают в незаконном экспорте американских технологий в Россию

Американскую компанию Eleview International Inc. и ее топ-менеджеров Олега Наяндина и Виталия Борисенко обвиняют в незаконном экспорте американских технологий на миллионы долларов в Россию.

Об этом сообщило Минюст США, передает "Европейская правда".

Как отметил помощник по национальной безопасности министра юстиции США Мэтт Олсен, обвиняемые – компания из Вирджинии и двое ее руководителей высшего звена – вступили в сговор с помощью трех схем уклонения от уплаты налогов, чтобы обойти экспортные ограничения, введенные в отношении России.

Материалы дела свидетельствуют о том, что компания с марта 2022 года до июня 2023 года занималась консолидацией и экспедированием грузов в Россию через перевалку их через Турцию, Финляндию и Казахстан.

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Как отметили в Минюсте США, в рамках схемы с Турцией обвиняемые могли экспортировать телекоммуникационное оборудование на сумму около $1,48 млн.

В рамках финской схемы они могли экспортировать товары на сумму около $3,45 млн, а в рамках казахстанской схемы – на сумму около $1,47 млн.

В случае вынесения обвинительного приговора Наяндину и Борисенко грозит максимальное наказание в виде тюремного заключения сроком до 20 лет.

В августе в США задержали гражданина Венгрии Бенса Хорвата, которого обвиняют в нарушении экспортного контроля, направленного на Россию.

Недавно сообщалось, что товары из Финляндии, как и многих других стран Запада, вероятно, продолжают попадать в Россию через Центральную Азию.

Также писали, что несмотря на санкции, в 2023 году немецкие компании могли поставить в Россию более 300 грузов, которые могли быть использованы для производства деталей транспортных средств или боеприпасов.