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Напарник Трампа проголосовал на выборах и заявил, что ожидает своей победы

Новости — Вторник, 5 ноября 2024, 17:01 — Олег Павлюк

Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс после голосования на президентских выборах заявил, что ожидает победы своей партии.

Об этом Вэнс сказал журналистам после голосования в городе Цинциннати штата Огайо, сообщает "Европейская правда".

Вэнс, который сейчас является сенатором от штата Огайо, подтвердил, что отдал голос "за Дональда Трампа и за себя, как и моя жена".

"Надеюсь, люди приведут к победе Трампа... У меня хорошее предчувствие", – добавил политик, сказав позже, что республиканцы "действительно ожидают победы" на выборах.

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"Я очень надеюсь, что вы проголосуете сегодня за Дональда Трампа. Я думаю, что его политика будет способствовать миру и процветанию наших граждан. Но если вы проголосуете не так, как мне хочется, я не буду относиться к вам хуже", – заверил Вэнс.

Сам Дональд Трамп, который зарегистрирован как избиратель в штате Флорида, отдал голос на президентских выборах ранее по почте.

В США 5 ноября начались президентские выборы, на которых уже известны результаты с первого участка – крошечного поселения Диксвилл-Нотч в Нью-Гемпшире.

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Трамп Выборы в США
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