Напарник Трампа проголосовал на выборах и заявил, что ожидает своей победы

Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс после голосования на президентских выборах заявил, что ожидает победы своей партии.

Об этом Вэнс сказал журналистам после голосования в городе Цинциннати штата Огайо, сообщает "Европейская правда".

Вэнс, который сейчас является сенатором от штата Огайо, подтвердил, что отдал голос "за Дональда Трампа и за себя, как и моя жена".

"Надеюсь, люди приведут к победе Трампа... У меня хорошее предчувствие", – добавил политик, сказав позже, что республиканцы "действительно ожидают победы" на выборах.

Реклама:

.@JDVance: "I certainly hope you vote for Donald J. Trump today. I think his policies are going to promote peace and prosperity for our citizens. But if you vote the wrong way, in my view, I'm still going to love you. I'm going to treat you as a fellow citizen... If I am lucky… pic.twitter.com/2yPpMUqRcB