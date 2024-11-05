Вірменія перейменує коньяк у "вірменське бренді"

Вірменські виробники коньяку відмовляться від позначення своїх напоїв як "коньяку", що є захищеним географічним зазначенням торгової марки у Європейському Союзі, та перейдуть на назву "вірменське бренді" (Armenian Brandy).

Про це оголосив міністр економіки Вірменії Геворг Папоян, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Armenpress.

Папоян повідомив законодавцям під час обговорення бюджету на 2025 рік на засіданні комітету, що наразі тривають необхідні процеси для "плавного та ефективного" призупинення використання назви "коньяк" вірменськими виробниками.

Для цього буде використана програма підтримки ЄС, яка почнеться до кінця листопада й надасть ресурси для контролю якості продукції та перевірки використання позначення "вірменське бренді".

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Глава Мінекономіки Вірменії додав, що ключовим компонентом цього процесу є реєстрація Armenian Brandy як географічного зазначення з конкретними критеріями виробництва і контролю якості, яких будуть дотримуватися всі виробники бренді у Вірменії.

Ще у 2021 році Вірменія затвердила угоду з ЄС на суму 3 мільйони євро про відмову від використання назви "коньяк", яка, серед іншого, допоможе вірменським виробникам зберегти конкурентоспроможність.

Відповідно до угоди, Вірменії дали 25 років на поступову відмову від використання назви "коньяк".

Україна офіційно відмовилась від використання захищених географічних зазначень ЄС, як-то "коньяк" і "шампанське", у 2019 році.