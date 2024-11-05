Армения переименует коньяк в "армянское бренди"

Армянские производители коньяка откажутся от обозначения своих напитков как "коньяка", что является защищенным географическим указанием торговой марки в Европейском Союзе, и перейдут на название "армянское бренди" (Armenian Brandy).

Об этом объявил министр экономики Армении Геворг Папоян, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Armenpress.

Папоян сообщил законодателям при обсуждении бюджета на 2025 год на заседании комитета, что сейчас идут необходимые процессы для "плавного и эффективного" приостановления использования названия "коньяк" армянскими производителями.

Для этого будет использована программа поддержки ЕС, которая начнется до конца ноября и предоставит ресурсы для контроля качества продукции и проверки использования обозначения "армянское бренди".

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Глава Минэкономики Армении добавил, что ключевым компонентом этого процесса является регистрация Armenian Brandy как географического указания с конкретными критериями производства и контроля качества, которых будут придерживаться все производители бренди в Армении.

Еще в 2021 году Армения утвердила соглашение с ЕС на сумму 3 миллиона евро об отказе от использования названия "коньяк", которое, среди прочего, поможет армянским производителям сохранить конкурентоспособность.

В соответствии с соглашением, Армении дали 25 лет на постепенный отказ от использования названия "коньяк".

Украина официально отказалась от использования защищенных географических указаний ЕС, таких как "коньяк" и "шампанское", в 2019 году.