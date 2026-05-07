У ЄС не ухвалили остаточного рішення щодо торгової угоди зі США

Європейський Союз не зміг ратифікувати торгову угоду зі США під час нічних переговорів, попри попередження президента Дональда Трампа про те, що він незабаром введе нові мита.

Про це заявив міністр енергетики Кіпру Міхаель Даміанос, пише Bloomberg, передає "Європейська правда".

Перемовники від Європейського парламенту та країн ЄС зібралися в ввечері 6 травня, щоб обговорити можливі поправки до угоди, яка була укладена в липні минулого року. Однак, за інформацією Кіпру, який зараз головує в ЄС, вони не ухвалили жодних остаточних рішень.

Переговори триватимуть у найближчі тижні.

Даміанос запевнив, що посадовці "налаштовані діяти швидко".

Як відомо, 6 травня посол США в Європейському Союзі Ендрю Паздер заявив, що Вашингтон скоро запровадить 25-відсоткові мита на автомобілі з Європейського Союзу, якщо Євросоюз не ратифікує якнайшвидше торгову угоду.

Попередня тарифна ставка, про яку домовились Брюссель та Вашингтон в торговій угоді, становила 15%. Йдеться про рамкову угоду між ЄС і США, укладену у шотландському Тернбері 27 липня 2025 року.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відхилила погрози Трампа про запровадження нових мит проти ЄС, закликавши його дотримуватися угоди.

