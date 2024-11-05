ЗМІ: Євродепутати можуть стати на заваді призначенню угорського єврокомісара Варгеї

Угорський єврокомісар Олівер Варгеї з Угорщини сподівається отримати в середу підтвердження на наступний термін у Єврокомісії, але на заваді можуть стати євродепутати.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у матеріалі Politico.

У понеділок лідери Європейської народної партії, соціалістів і демократів та Renew провели закриту зустріч, щоб обговорити стратегію слухань у середу ввечері.

Хоча між основними групами не було формальної домовленості виступати проти затвердження Варгеї на посаді, шанси, схоже, були не на його боці.

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"Є багато голосів, які говорять про його відставку", – сказав один з парламентських посадовців. "За нашими прогнозами, більшість у дві третини голосів на користь Варгеї не набереться", – додав другий посадовець. Обидва співрозмовники побажали залишитися анонімними через делікатність питання.

Якщо затвердження Варгеї буде зірвано, він стане першим з 26 призначених комісарів, у якого виникнуть проблеми. Слухання, що відбулися цього тижня, пройшли гладко, і кандидати швидко здобули підтримку депутатів Європарламенту.

Згідно з регламентом парламенту, координатори у відповідних комітетах голосуватимуть за або проти комісара, причому для ухвалення рішення необхідна більшість у дві третини голосів. У випадку Варгеї це комітети з питань охорони здоров'я та навколишнього середовища (ENVI) та сільського господарства (AGRI).

Не всі голоси координаторів мають однакову вагу – це залежить від розміру їхньої політичної партії. Однак, якщо Варгеї буде відкинутий групами від правоцентристів до лібералів, він не подолає поріг для затвердження.

Зелені також скептично ставляться до його діяльності. "Досить малоймовірно, що ми проголосуємо за нього", – заявив на пресконференції в понеділок Террі Рейнтке, співголова фракції "Зелених" у парламенті.

Втім, поки що не зрозуміло, що буде далі.

Якщо кандидата відхилять у першому турі, координатори повинні будуть вирішити, чи надсилати йому додаткові запитання, чи призначити ще одне слухання. Вони також можуть вирішити розділити портфоліо і звільнити кандидата від деяких обов'язків.

"Найімовірнішим сценарієм будуть додаткові письмові запитання або нові слухання", – сказав інший посадовець у парламенті. На думку четвертого посадовця, "перестановка [його портфоліо] є більш імовірною".

"Ми могли б задовольнитися позбавленням його деяких важливих повноважень", – додав представник "Зелених".

Нагадаємо, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто висловив обурення рішенням президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн забрати в угорського комісара Олівера Варгеї портфель розширення.

У новій Комісії Варгеї був номінований на посаду комісара з питань охорони здоров'я та добробуту тварин.

Сам Варгеї назвав фактичне пониження в посаді визнанням якості угорської медицини.