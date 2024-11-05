СМИ: Евродепутаты могут помешать назначению венгерского еврокомиссара Варгеи

Венгерский еврокомиссар Оливер Варгеи из Венгрии надеется получить в среду подтверждение на следующий срок в Еврокомиссии, но на пути могут стать евродепутаты.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в материале Politico.

В понедельник лидеры Европейской народной партии, социалистов и демократов и Renew провели закрытую встречу, чтобы обсудить стратегию слушаний в среду вечером.

Хотя между основными группами не было формальной договоренности выступать против утверждения Варгеи в должности, шансы, похоже, были не на его стороне.

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"Есть много голосов, которые говорят о его отставке", – сказал один из парламентских чиновников. "По нашим прогнозам, большинство в две трети голосов в пользу Варгеи не наберется", – добавил второй чиновник. Оба собеседника пожелали остаться анонимными из-за деликатности вопроса.

Если утверждение Варгеи будет сорвано, он станет первым из 26 назначенных комиссаров, у которого возникнут проблемы. Слушания, состоявшиеся на этой неделе, прошли гладко, и кандидаты быстро получили поддержку депутатов Европарламента.

Согласно регламенту парламента, координаторы в соответствующих комитетах будут голосовать за или против комиссара, причем для принятия решения необходимо большинство в две трети голосов. В случае Варгеи это комитеты по вопросам здравоохранения и окружающей среды (ENVI) и сельского хозяйства (AGRI).

Не все голоса координаторов имеют одинаковый вес – это зависит от размера их политической партии. Однако, если Варгеи будет отвергнут группами от правоцентристов до либералов, он не преодолеет порог для утверждения.

Зеленые также скептически относятся к его деятельности. "Довольно маловероятно, что мы проголосуем за него", – заявил на пресс-конференции в понедельник Терри Рейнтке, сопредседатель фракции „Зеленых" в парламенте.

Впрочем, пока не понятно, что будет дальше.

Если кандидата отклонят в первом туре, координаторы должны будут решить, отправлять ли ему дополнительные вопросы или назначить еще одно слушание. Они также могут решить разделить портфолио и освободить кандидата от некоторых обязанностей.

"Наиболее вероятным сценарием будут дополнительные письменные вопросы или новые слушания", – сказал другой чиновник в парламенте. По мнению четвертого чиновника, "перестановка [его портфолио] является более вероятной".

"Мы могли бы удовлетвориться лишением его некоторых важных полномочий", – добавил представитель „Зеленых".

Напомним, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выразил возмущение решением президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен забрать у венгерского комиссара Оливера Варгеи портфель расширения.

В новой Комиссии Варгеи был номинирован на должность комиссара по вопросам здравоохранения и благополучия животных.

Сам Варгеи назвал фактическое понижение в должности признанием качества венгерской медицины.